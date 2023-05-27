Эксперт Хроленко объяснил, почему американский истребитель F-16 не смог стать «чудо-оружием»

Эксперт подчеркнул, что F-16 еще никогда не сталкивались в зоне боевых действий с российскими средствами ПВО и превосходящими их истребителями ВКС РФ. Речь идет о Су-30СМ, Су-35, Су-57 и МиГ-31. Он убежден, что американские самолеты не оправдают ожиданий киевского режима.