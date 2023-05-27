Эксперт Хроленко объяснил, почему американский истребитель F-16 не смог стать «чудо-оружием»

Истребители F-16 американского производства не являются чудо-оружием. Таким мнением в беседе с «ПолитЭкспертом» поделился военный эксперт Александр Хроленко.
Аналитик отметил, что в случае передачи боевых самолетов Киев получит устаревшие модели. По его словам, это связано с тем, что страны НАТО собираются обновить их более современными машинами.
«Американцы понимают, что ожидает F-16 на Украине, если их поставят. Им не жалко, все равно надо утилизировать старые истребители, но это же позор для американского ВПК, им бы этого не хотелось, им хватило уничтожения ЗРК Patriot», — объяснил Хроленко.
Эксперт подчеркнул, что F-16 еще никогда не сталкивались в зоне боевых действий с российскими средствами ПВО и превосходящими их истребителями ВКС РФ. Речь идет о Су-30СМ, Су-35, Су-57 и МиГ-31. Он убежден, что американские самолеты не оправдают ожиданий киевского режима.