Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Кельном» и завоевала золотые медали чемпионата Германии.
«Бавария» со счетом 2:1 обыграла «Кельн» в гостевом матче чемпионата Германии, который состоялся 27 мая. Автором победного мяча стал Джамал Мусила. Форвард отличился на 89-й минуте игры.
Благодаря победе «Бавария» набрала 71 очко в турнирной таблице чемпионата Германии. В параллельном матче лидировавшая «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем». «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу. Дортмундский клуб занял второе место. Обладателем бронзовых медалей Бундеслиги стал «РБ Лейпциг».