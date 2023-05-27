«Бавария» обыграла «Кельн» и в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Благодаря победе «Бавария» набрала 71 очко в турнирной таблице чемпионата Германии. В параллельном матче лидировавшая «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем». «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу. Дортмундский клуб занял второе место. Обладателем бронзовых медалей Бундеслиги стал «РБ Лейпциг».