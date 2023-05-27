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WSJ: вклад внешней политики Меркель в конфликт на Украине стал поводом для споров в ФРГ

Политика
WSJ: вклад внешней политики Меркель в конфликт на Украине стал поводом для споров в ФРГ

Роль внешней политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в конфликте на Украине вызвала полемику в стране. Об этом стало известно The Wall Street Journal.

Немецкого политика удостоили награды «Большой крест» ордена «За заслуги». Это спровоцировало дискуссии в Берлине с переоценкой вклада Меркель в предшествующих событиях.

Критики сделали акцент на связях экс-канцлера ФРГ с Россией. Речь шла о продвижении планов по строительству «Северного потока — 2» со стороны Меркель.

Следствием подобных действий стали всевозможные экономические и политические проблемы после старта российской СВО. Это в свою очередь вынудило Германию пересмотреть линию безопасности и передать Украине порцию многомиллиардной помощи.

Ранее Меркель попросила не исключать возможности переговоров по украинскому вопросу. Такое заявление она сделала на книжной ярмарке в Лейпциге.

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