WSJ: вклад внешней политики Меркель в конфликт на Украине стал поводом для споров в ФРГ

Роль внешней политики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в конфликте на Украине вызвала полемику в стране. Об этом стало известно The Wall Street Journal.
Немецкого политика удостоили награды «Большой крест» ордена «За заслуги». Это спровоцировало дискуссии в Берлине с переоценкой вклада Меркель в предшествующих событиях.
Критики сделали акцент на связях экс-канцлера ФРГ с Россией. Речь шла о продвижении планов по строительству «Северного потока — 2» со стороны Меркель.
Следствием подобных действий стали всевозможные экономические и политические проблемы после старта российской СВО. Это в свою очередь вынудило Германию пересмотреть линию безопасности и передать Украине порцию многомиллиардной помощи.
Ранее Меркель попросила не исключать возможности переговоров по украинскому вопросу. Такое заявление она сделала на книжной ярмарке в Лейпциге.