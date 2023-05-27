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Санду: народ не поддерживает идею об объединении Молдавии и Румынии

Политика
Санду: народ не поддерживает идею об объединении Молдавии и Румынии

Граждане Молдавии не поддерживают идею объединения с Румынией. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Глава государства отметила, что Кишинев будет продвигать идею евроинтеграции. Дело в том, что инициатива об объединении страны с Румынией не пользуется поддержкой со стороны народа.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин призвал Молдавию прекратить придерживаться курса на милитаризацию. По его словам, Кишиневу необходимо отказаться от игр с безопасностью, а также следует прислушаться к мнению народа.

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