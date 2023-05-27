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Произведения Пушкина, Чехова и Толстого массово изъяли из библиотек в Черниговской области

Общество
Произведения Пушкина, Чехова и Толстого массово изъяли из библиотек в Черниговской области

Власти Черниговской области на Украине изъяли русскоязычные книги из местных библиотек.

Под массовое «списание» попали произведения Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого и других авторов. Всего из библиотек Черниговской области изъяли порядка 390 тыс. русскоязычных книг, сообщили местные СМИ.

Власти украинских регионов ведут активную борьбу не только с русскоязычной литературой, но и с советскими монументами. Так, в Чернигове ранее снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

#Украина #черниговская область #книги