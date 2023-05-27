Politico: Венгрия и Греция «поставили коллективный заслон» против новых антироссийских санкций

Новые ограничительные меры предусматривают препятствия для обхода уже введенных рестрикций со стороны третьих стран. Согласно данным издания, Венгрия и Греция «поставили коллективный заслон». Страны готовы поддержать санкции, если будут исключены их компании. Список «спонсоров конфликта» составила Украина.