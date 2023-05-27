Politico: Венгрия и Греция «поставили коллективный заслон» против новых антироссийских санкций

Греция и Венгрия выступили против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом написало издание Politico.
Новые ограничительные меры предусматривают препятствия для обхода уже введенных рестрикций со стороны третьих стран. Согласно данным издания, Венгрия и Греция «поставили коллективный заслон». Страны готовы поддержать санкции, если будут исключены их компании. Список «спонсоров конфликта» составила Украина.
Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции со стороны Японии. Москва не намерена такой шаг оставлять без ответа.