РПЦ отстранила протоиерея Калинина за препятствие транспортировки «Святой Троицы»

Протоиерей Леонид Калинин отстранен от служения после скандала вокруг иконы XV века «Святая Троица» Андрея Рублева. Священник воспрепятствовал перемещению образа из Третьяковской галереи в столичный храм Христа Спасителя. Кадровое решение принял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ), Калинин снят с должности главы экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, председателя епархиального древлехранителя Московской епархии, а также из состава Патриаршего совета по культуре.
В интервью РБК протоиерей несколько дней назад говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся процесса транспортировки и размещения иконы. По словам Калинина, для «Троицы» не было подготовлено специальное защитное обрамление, а поставленные в храме кондиционеры могут навредить предмету искусства.
Тем не менее священник утверждал, что подобные вопросы решаемы путем сотрудничества церкви и музейного сообщества. Среди прочего он предлагал сделать для иконы «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ».
Благодаря этому, по словам протоиерея, можно было бы не опасаться повреждений или перепадов температуры. Теперь же — после решения РПЦ — Калинин в беседе с ТАСС признался, что, «видимо, совершил ошибку».
«Если такое решение было принято — значит оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал священник.
В коллекции Третьяковской галереи «Святая Троица» находилась с 1929 года. Вернуть икону Русской православной церкви 15 мая распорядился президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что образ будет представлен в храме Христа Спасителя в Москве на протяжении года, а после — в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде.