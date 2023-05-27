РПЦ отстранила протоиерея Калинина за препятствие транспортировки «Святой Троицы»

В интервью РБК протоиерей несколько дней назад говорил, что у него есть ряд вопросов, касающихся процесса транспортировки и размещения иконы. По словам Калинина, для «Троицы» не было подготовлено специальное защитное обрамление, а поставленные в храме кондиционеры могут навредить предмету искусства.