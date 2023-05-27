Журналист Сосновский расшифровал первый ультиматум России по взрывам на «Северных потоках»

Эксперт прокомментировал первый ультиматум Москвы по подрыву трубопроводов. Сосновский расшифровал сигнал России в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». По словам журналиста, если Запад не предоставит сведения по расследованию, то ЕС и США ожидают серьезные последствия. В настоящий момент зарубежные страны избегают конкретики в вопросе взрывов.