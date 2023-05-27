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Журналист Сосновский расшифровал первый ультиматум России по взрывам на «Северных потоках»

Политика
Журналист Сосновский расшифровал первый ультиматум России по взрывам на «Северных потоках»

Запад получил от России сигнал по расследованиям взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил журналист Александр Сосновский.

Эксперт прокомментировал первый ультиматум Москвы по подрыву трубопроводов. Сосновский расшифровал сигнал России в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». По словам журналиста, если Запад не предоставит сведения по расследованию, то ЕС и США ожидают серьезные последствия. В настоящий момент зарубежные страны избегают конкретики в вопросе взрывов.

«США и остальные участвующие в этом используют хорошо известную методику разделения лжи. Это значит, что, если есть некто обладающий истиной, создается система лжи, которая делится на несколько блоков, и они закидываются в информационное пространство», — говорится в речи Сосновского.

Взрывы на трубопроводах произошли осенью 2022 года. Запад продолжает отрицать свою причастность к инциденту. Дания, Швеция и Германия инициировали расследование. Однако отказываются предоставлять данные российской стороне. Недавно в МИД РФ вызвали послов указанных государств и сделали предупреждение.

#сосновский