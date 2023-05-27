Baijiahao: американский авианосец USS Gerald R. Ford угодил в капкан России

Визит американского авианосца USS Gerald R. Ford в Осло связан с желанием Пентагона произвести впечатление на Россию. Однако вместо этого Вашингтон подставил под удар свой крупнейший военный корабль. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao, сообщает «ПолитРоссия».
Отмечается, что авианосец ВМС СШС прибыл в норвежские воды с целью участия в учениях НАТО Arctic Forge-23, а также использовать возможность поближе подойти к северным военным базам России.
«В рамках этого развертывания авианосец, на котором в настоящее время дислоцируются сотни американских военных, вошел в зону досягаемости российских ракетных ракет "Кинжал"», — пишет Baijiahao.
Эксперты издания указывают на стратегически ошибку американского командования, которое отправило авианосец USS Gerald R. Ford в зону поражения российских ракет «Кинжал», от которых у США и НАТО нет защиты и в ближайшее время не предвидится.