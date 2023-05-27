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Экономист Корнеев объяснил выгоду от подключения российских банков к китайской CIPS

Экономика
Экономист Корнеев объяснил выгоду от подключения российских банков к китайской CIPS

Российским банкам выгодно подключаться к китайской системе платежей CIPS (аналог SWIFT), заявил экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев телеканалу «360».

Одним из преимуществ он назвал то, что транзакции будут скрыты от США, а это очень важно в условиях санкционных ограничений.

Главное же то, что китайская валюта очень интересует Россию с точки зрения возможностей покупать необходимые товары. Несмотря на рост товарооборота с КНР, количество юаней на Мосбирже недостаточно для полного удовлетворения спроса, и CIPS как раз решит данную проблему.

Хорошо, что происходит такая интеграция после того, как на российско-китайском бизнес-форуме подтвердили создание 80 крупнейших проектов на 160 млрд долларов, добавил Корнеев.

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