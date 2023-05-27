Экономист Корнеев объяснил выгоду от подключения российских банков к китайской CIPS

Главное же то, что китайская валюта очень интересует Россию с точки зрения возможностей покупать необходимые товары. Несмотря на рост товарооборота с КНР, количество юаней на Мосбирже недостаточно для полного удовлетворения спроса, и CIPS как раз решит данную проблему.