Роднина ответила паралимпийцу Федяеву, обвинившему Костомарова в его проблемах со здоровьем

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании поддержала Романа Костомарова после высказывания паралимпийца Романа Федяева.
Ирина Роднина не согласилась с мнением Романа Федяева, упрекнувшего Романа Костомарова в пренебрежительном отношении к своему здоровью. Своим мнением на этот счет десятикратная чемпионка мира поделилась с журналистами издания Metaratings.
«Никто ни от чего не застрахован. У нас десятки тысяч людей болели и воспалением легких, и ковидом. Поэтому я не знаю, о чем он говорит», — подчеркнула Роднина.
Федяев, который является трехкратным чемпионом мира по велоспорту на колясках, ранее заявил, что не жалеет перенесшего два инсульта и ампутацию конечностей Костомарова.