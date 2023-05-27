Бюрократия в Великобритании помешала выгнать военнослужащего-педофила с базы ВВС

Педофила Гленна Пойнера не могут выгнать с базы ВВС в британском Бенсоне. Он останется жить там до оформления необходимых документов.
Авиационный специалист признал свою вину в изнасиловании 13-летнего ребенка, а также других действиях сексуального характера с несовершеннолетними, совершенных с 2018 по 2021 годы. Суд Телфорда освободил мужчину под залог до следующего заседания 11 августа, отмечает Daily Mail.
Семьи военнослужащих ожидали, что Гленна Пойнера уволят с базы ВВС в Бенсоне. Однако этого так и не произошло. Мужчина по-прежнему продолжает получать зарплату. Из-за угроз со стороны сослуживцев его переселили в жилье, которое находится рядом со школой.