Бюрократия в Великобритании помешала выгнать военнослужащего-педофила с базы ВВС

Семьи военнослужащих ожидали, что Гленна Пойнера уволят с базы ВВС в Бенсоне. Однако этого так и не произошло. Мужчина по-прежнему продолжает получать зарплату. Из-за угроз со стороны сослуживцев его переселили в жилье, которое находится рядом со школой.