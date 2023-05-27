Песков заявил о возрастающей степени вовлеченности Запада в украинский конфликт

Степень вовлеченности западных стран в конфликт на Украине продолжает возрастать. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил, что этот факт может повлиять на сроки конфликта, однако коренным образом ситуация не поменяется. Россия продолжит свою спецоперацию для обеспечения национальных интересов.
«Очевидно, что каждый день растет степень вовлеченности — прямой и косвенной вовлеченности — стран, как мы говорим, коллективного Запада в этом конфликте», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что основатель музыкальной группы Pink Floyd призвал страны Запада «не подливать масла в огонь» конфликта на Украине.