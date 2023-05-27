Президент Украины Владимир Зеленский хочет мобилизовать мир против России. Однако ему ничего не удается сделать, заявил ливанский журналист Висам Исмаил.
Журналист телеканала Al Mayadeen указал на провал антироссийских «гастролей» Зеленского. Действия главы киевского режима только вредят мировой арене и нарушают международные нормы.
«Можно сделать вывод, что попытки Зеленского демонизировать Россию и мобилизовать мир в поддержку Украины не увенчались успехом. Он не сможет вернуться к тому, что было до начала российской специальной военной операции», — говорится в материале автора.
Ранее Зеленский посетил несколько западных стран. В рамках тура он принял участие в саммитах Лиги арабских государств и «Большой семерки».