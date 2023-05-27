Часы последнего китайского императора Китая продали на аукционе за $5 миллионов

Наручные часы последнего императора Китая Пу И были проданы на аукционе за $5 миллионов в течение семи минут. Как написал журналист Сергей Строкань в «Специально для RT», событие стало напоминанием, что еще недавно страна была империей.
«Вместе с часами Пу И марки Reference 96 Quantieme Lune были проданы его веер и записная книжка. Сам Пу И расстался со всем этим скарбом еще в СССР, где в 1945 году был взят в плен советскими войсками и до возвращения в Китай содержался в Чите и Хабаровске», — напомнил писатель.
В те годы бывший император оставил вещи переводчику Георгию Пермякову, а спустя много лет его родственники продали аксессуары анонимному коллекционеру из Европы. Теперь же их вновь перепродали на аукционе в Гонконге, обратил внимание Строкань.
Кто именно приобрел наручные часы, возраст которых насчитывает 86 лет, неизвестно. Торги велись по телефону.
Журналист предположил, что люди, которые скрывают свои имена и тратят огромные суммы денег на подобные вещи, верят в энергетику «великих» и пытаются таким образом приобщиться к тем событиям. Возможно, они надеются, что приобретенный предмет станет оберегом, защитит или принесет им успех, заключил писатель.
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