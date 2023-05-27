Часы последнего китайского императора Китая продали на аукционе за $5 миллионов

Журналист предположил, что люди, которые скрывают свои имена и тратят огромные суммы денег на подобные вещи, верят в энергетику «великих» и пытаются таким образом приобщиться к тем событиям. Возможно, они надеются, что приобретенный предмет станет оберегом, защитит или принесет им успех, заключил писатель.