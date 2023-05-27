Если не потребуется работать на Украине, то ЧВК «Вагнер» может за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о дальнейших действиях формирования после передачи Артемовска под юрисдикцию Министерства обороны РФ. Если помощь бойцов больше не понадобится на Украине, они будут готовиться к выполнению следующих задач.
Пригожин рассказал, что боевые поручения ЧВК «Вагнер» будут зависеть от ситуации на Украине и в мире. По словам бизнесмена, в полевых лагерях бойцы будут доукомплектовываться и приводить себя в порядок.
«Если не потребуется работать на Украине, то мы можем за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно процентам двадцати территории Африканского континента, с учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной», — сказал Пригожин в аудиокомментарии, который опубликовала его пресс-служба.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что МО РФ полностью выполняет договоренности в Артемовске. По словам Пригожина, с 1 июня город перейдет под юрисдикцию ведомства.