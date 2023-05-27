Он напомнил, что институт Nezopont организовал в Европе круглый стол, где сравнил Европарламент с домом для душевнобольных, у руля которого встали сами пациенты. Это подтверждает политика Брюсселя в отношении Киева. В частности, всяческое угождение президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает «ПолитРоссия».