Европейский парламент в настоящее время напоминает космический бар, который был показан в фильме «Звездные войны». В этом признался политический аналитик из Венгрии Миклош Кевехази.
Он напомнил, что институт Nezopont организовал в Европе круглый стол, где сравнил Европарламент с домом для душевнобольных, у руля которого встали сами пациенты. Это подтверждает политика Брюсселя в отношении Киева. В частности, всяческое угождение президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает «ПолитРоссия».
Эксперт пришел к выводу, что основной европейской проблемой оказалась потеря автономии. В действительности ЕП представляет собой лишь «пестрое сборище», на которое давят иностранные политические и экономические силы
«Европейский парламент сегодня — это как космический бар в фильме "Звездные войны", кого там только нет», — устроил холодный душ Кевехази, сославшись на информацию Magyar Nemzet.
Ранее руководство ЕП заявило, что антироссийские ограничения являются одним из условий присоединения Сербии к Евросоюзу. Это было прописано в официальном заявлении европейских стран.