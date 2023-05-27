Богомаз опроверг информацию о попытке прорыва украинских диверсантов в Брянскую область

Распространяемая информация о попытке прорыва диверсионной группы в Климовский район Брянской области не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — говорится в публикации.
По его словам, украинские военные обстреливали населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму. Данные о пострадавших или погибших не поступали. Пограничные войска и ВС РФ успешно подавили огневые точки противника.