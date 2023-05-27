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Newsweek: ВСУ столкнутся со множеством трудностей при использовании западных танков

Армия
Newsweek: ВСУ столкнутся со множеством трудностей при использовании западных танков

Украинские военные столкнутся со множеством проблем при эксплуатации западных танков. Об этом пишет издание Newsweek.

По мнению экспертов издания, наибольшие трудности вызывают процессы обучения, логистики и координации действий танковых подразделений с другими видами вооруженных сил.

«Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием», — пишет Newsweek.

Издание отмечает, что подготовка украинских военных по управлению западными танками проходит по ускоренной программе, что может создать дополнительные проблемы с их использованием в боевых условиях.

Именно поэтому эксперты приходят к выводу, что западные танки не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине.

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