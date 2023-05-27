Sky News: боевые возможности истребителей F-16 разочаруют главкома ВСУ Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный и другие высокопоставленные представители киевского режима будут разочарованы реальными боевыми возможностями истребителей F-16, которые Украина надеется получить от западных стран. Такое мнение выразил военный аналитик Шон Белл в интервью телеканалу Sky News.
«Серьезный риск заключается в том, что Киев "получит то, о чем просил", — возможности F-16 — только для того, чтобы обнаружить, что реальность далеко не соответствует ожиданиям», — сообщил эксперт.
Белл пояснил, что ВСУ могут рассчитывать на сильно «урезанную» версию самолетов F-16, так как США и другие страны НАТО боятся попадания современной электроники, навигационного оборудования и авиационного вооружения в руки российских военных. Таким образом «украинские» F-16 будут уязвимы для ВКС РФ и систем ПВО российской армии, резюмировал собеседник Sky News.