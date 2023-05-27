Sky News: боевые возможности истребителей F-16 разочаруют главкома ВСУ Залужного

Белл пояснил, что ВСУ могут рассчитывать на сильно «урезанную» версию самолетов F-16, так как США и другие страны НАТО боятся попадания современной электроники, навигационного оборудования и авиационного вооружения в руки российских военных. Таким образом «украинские» F-16 будут уязвимы для ВКС РФ и систем ПВО российской армии, резюмировал собеседник Sky News.