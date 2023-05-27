Sohu: Запад потерял терпение после новости из России о крымской квартире Зеленского

Россия вывела коллективный Запад из себя новостью о квартире в Крыму, принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому. На это обратили внимание обозреватели Sohu.
Речь идет о национализации недвижимости главы киевского режима по решению госсовета полуострова. По данным «ПолитРоссии», жилище Зеленского уже представлено на аукционе. Крымский политик Владимир Константинов заверил, что вырученные деньги отправят на поддержку бойцов в зоне СВО.
Подобный выпад привел западных лидеров в ярость. Они назвали его «незаконным», так как считают полуостров украинским. По мнению колумнистов, российский маневр не останется без ответа.
«Это решение может привести к тому, что страны введут больше санкций против России, чтобы попытаться ее изолировать. Однако решение национализировать имущество в Крыму возникло не на пустом месте», — указано в материале.
Ранее стало известно, что около 700 объектов политиков и бизнесменов с Украины, находящихся в Крыму, попали под национализацию. В данный «перечень» вошли как земельные участки, так и здания, помещения и склады.