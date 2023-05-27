Швейцария остается одной из последних стран, где работает элемент демократии, поэтому республика все еще способна противостоять гегемонии США. Об этом заявил бывший депутат бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в эфире Первого канала.
Политик считает, что Соединенные Штаты обладают бесчисленными ресурсами, которые «выстаивались десятилетиями». Этими инструментами Вашингтон намерен «прогнуть» двухсотлетний принцип нейтральности, поскольку отказ Швейцарии от этого статуса, равно как и разорение других европейских стран, является его основной целью, убежден Гердт.
«Но меня радует, что все-таки Швейцарию с ее элементом демократии не так легко прогнуть», — Герд приводит цитату из своего выступления в личном Telegram.
В ходе рассуждений Гердт обратил внимание на «интересный призыв» от местного Комитета по спасению промышленности. По его словам, представители ведомства утверждают, что в последние несколько десятилетий американские концерны продвигают некую методику, направленную на обнищание других народов мира.
Внедрение методики происходит через экологические проекты, и в Швейцарии как раз ожидается принятие одного из таких законов, заметил немецкий политик.
«Если швейцарцы не хотят разрухи и потери тысяч рабочих мест, они не обязаны повторять то, что делается в Германии. Встаньте и не дайте пройти этому закону. Вот так делается народная демократия. В Германии такое было бы невозможно», — призвал Гердт.
В конце прошлого года Евросоюз согласовал расширение углеродного рынка в рамках «зеленой сделки». Предполагается, что европейская экономика станет климатически нейтральной к середине XXI века. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».