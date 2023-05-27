Экс-депутат ФРГ оценил шансы США «прогнуть» Швейцарию через экологические проекты

В ходе рассуждений Гердт обратил внимание на «интересный призыв» от местного Комитета по спасению промышленности. По его словам, представители ведомства утверждают, что в последние несколько десятилетий американские концерны продвигают некую методику, направленную на обнищание других народов мира.