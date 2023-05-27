Милош Вучевич стал главой Сербской прогрессивной партии

Правящая партия Сербии утвердила кандидатуру нового руководителя. Об этом сообщили на местном телевидении.
Главой Сербской прогрессивной партии стал министр обороны Милош Вучевич. Его кандидатуру предложил президент республики Александр Вучич.
Ранее глава государства сообщил, что он покидает пост лидера партии. Последний раз Вучич обратился к согражданам в качестве руководителя правящей организации 26 мая. В тот же вечер в Белграде состоялся крупный митинг в поддержку политика. Вучич управлял партией с 2012 года.