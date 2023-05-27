Милош Вучевич стал главой Сербской прогрессивной партии

Ранее глава государства сообщил, что он покидает пост лидера партии. Последний раз Вучич обратился к согражданам в качестве руководителя правящей организации 26 мая. В тот же вечер в Белграде состоялся крупный митинг в поддержку политика. Вучич управлял партией с 2012 года.