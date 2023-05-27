Украинского тренера «Зенита» Тимощука заподозрили в подделке документов Румынии

По мнению украинцев, Тимощук пошел на такой шаг, чтобы свободно перемещаться по Европе в обход антироссийских санкций. Примечательно, что доказательств получения им паспорта Румынии пока представлено не было. Сам Тимощук пока не комментировал ситуацию.