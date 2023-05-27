Украинского тренера «Зенита» Тимощука заподозрили в подделке документов Румынии

Тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука заподозрили в попытке подделки документов.
Украинского тренера Анатолия Тимощука обвинили в незаконном получении паспорта Румынии. Журналисты ТСН утверждают, что помощник Сергея Семака использовал поддельные документы, доказывающие, что его бабушка является румынкой, хотя подтверждающих это фактов нет.
По мнению украинцев, Тимощук пошел на такой шаг, чтобы свободно перемещаться по Европе в обход антироссийских санкций. Примечательно, что доказательств получения им паспорта Румынии пока представлено не было. Сам Тимощук пока не комментировал ситуацию.