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Подоляк выдвинул Ватикану ряд условий для одобрения мирной инициативы папы римского Киевом

Политика
Подоляк выдвинул Ватикану ряд условий для одобрения мирной инициативы папы римского Киевом

Киевский режим поддержит мирную инициативу папы римского, если Святой престол согласится с мнением о необходимости вывода российских войск, заявил советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В беседе с изданием Corriere della Sera чиновник отметил, что власти Украины хотят видеть от Ватикана помощь при возвращении военнопленных, а также детей и гражданских заключенных. Плюс ко всему папа римский должен согласиться с тем, что России следует вывести свои войска с территории страны.

«Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — подчеркнул Подоляк, выдвигая условия Ватикану.

Папа римский Франциск ранее рассказал, что Ватикан проводит «мирную миссию» по урегулированию на Украине.

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