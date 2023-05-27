Подоляк выдвинул Ватикану ряд условий для одобрения мирной инициативы папы римского Киевом

В беседе с изданием Corriere della Sera чиновник отметил, что власти Украины хотят видеть от Ватикана помощь при возвращении военнопленных, а также детей и гражданских заключенных. Плюс ко всему папа римский должен согласиться с тем, что России следует вывести свои войска с территории страны.