Подоляк выдвинул Ватикану ряд условий для одобрения мирной инициативы папы римского Киевом

Киевский режим поддержит мирную инициативу папы римского, если Святой престол согласится с мнением о необходимости вывода российских войск, заявил советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В беседе с изданием Corriere della Sera чиновник отметил, что власти Украины хотят видеть от Ватикана помощь при возвращении военнопленных, а также детей и гражданских заключенных. Плюс ко всему папа римский должен согласиться с тем, что России следует вывести свои войска с территории страны.
«Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России», — подчеркнул Подоляк, выдвигая условия Ватикану.
Папа римский Франциск ранее рассказал, что Ватикан проводит «мирную миссию» по урегулированию на Украине.