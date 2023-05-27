Военный эксперт Суконкин рассказал, какие средства ПВО способны сбить немецкие ракеты Taurus

Киев запросил у Германии для ВСУ партию дальнобойных ракет Taurus. Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru назвал российские системы ПВО, которые способны противостоять этим боеприпасам.
По его словам, сбивать Taurus смогут любые зенитные ракетные комплексы, в том числе «Тор», «Бук» и «Панцирь». Он подчеркнул, немаловажно, чтобы снаряд был замечен вовремя.
«Если снаряд вычислили, то любой наш ЗРК ее собьет. Абсолютно любой, хоть С-300, хоть С-400», — отметил эксперт.
Ранее в Минобороны Германии подтвердили получение запроса Украины о поставках ракет Taurus. Радиус их действия составляет до 500 километров. Однако ответа Киев пока не получил.