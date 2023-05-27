Российский МИД пожелал Молдавии не политизировать вопрос о поставках газа

Он подчеркнул, что Москва выступает надежным и ответственным поставщиком энергоресурсов, в полной мере выполняющим обязательства по контракту, заключенному с Кишиневом осенью 2021 года. Компания-экспортер «Газпром» руководствуется исключительно коммерческими интересами, и аналогичный неполитизированный подход хочется видеть от молдавской стороны.