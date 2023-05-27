Российский МИД пожелал Молдавии не политизировать вопрос о поставках газа

Россия рассчитывает, что власти Молдавии не будут смешивать политику и решение вопроса с поставками газа, отметил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что Москва выступает надежным и ответственным поставщиком энергоресурсов, в полной мере выполняющим обязательства по контракту, заключенному с Кишиневом осенью 2021 года. Компания-экспортер «Газпром» руководствуется исключительно коммерческими интересами, и аналогичный неполитизированный подход хочется видеть от молдавской стороны.
Что касается предпринимаемые республикой попытки поиска альтернативных источников поставок энергоносителей, то это ее внутреннее дело, добавил Галузин.
Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила, что страна впервые в истории не зависит от единственного маршрута импорта природного газа. Она поблагодарила западных партнеров, которые профинансировали программы преодоления энергетической уязвимости.