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Junge Welt: мир стал плохо реагировать на горы трупов при экспорте демократии Запада

Политика
Junge Welt: мир стал плохо реагировать на горы трупов при экспорте демократии Запада

Лидеры Запада начали осознавать, что остальной мир плохо реагирует на горы трупов, которые возникают при экспорте демократии в другие страны, сказано в статье Junge Welt.

По словам экспертов, под иностранными санкциями чаще всего оказываются африканские государства. Основными инициаторами ограничений становятся США и страны Евросоюза.

Недавно президент Конго Феликс Чисекеди отправился в Китай с рабочим визитом. Позже стало известно, что Пекин хочет закрепить за собой право на использование полезных ископаемых африканской республики. Этот шаг может спровоцировать новый поток санкций со стороны Запада.

«Но в Киншасе и Пекине это никого не беспокоит. Высокомерие инициаторов санкций смертоносно. Но поездка Чисекеди в Пекин дает надежду на то, что этому эгоизму скоро придет конец», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики заявил об ущербе его стране от антироссийских санкций Запада.

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