Лидеры Запада начали осознавать, что остальной мир плохо реагирует на горы трупов, которые возникают при экспорте демократии в другие страны, сказано в статье Junge Welt.
По словам экспертов, под иностранными санкциями чаще всего оказываются африканские государства. Основными инициаторами ограничений становятся США и страны Евросоюза.
Недавно президент Конго Феликс Чисекеди отправился в Китай с рабочим визитом. Позже стало известно, что Пекин хочет закрепить за собой право на использование полезных ископаемых африканской республики. Этот шаг может спровоцировать новый поток санкций со стороны Запада.
«Но в Киншасе и Пекине это никого не беспокоит. Высокомерие инициаторов санкций смертоносно. Но поездка Чисекеди в Пекин дает надежду на то, что этому эгоизму скоро придет конец», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики заявил об ущербе его стране от антироссийских санкций Запада.