Junge Welt: мир стал плохо реагировать на горы трупов при экспорте демократии Запада

Недавно президент Конго Феликс Чисекеди отправился в Китай с рабочим визитом. Позже стало известно, что Пекин хочет закрепить за собой право на использование полезных ископаемых африканской республики. Этот шаг может спровоцировать новый поток санкций со стороны Запада.