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Авторы Politico рассказали, в каком случае Греция готова одобрить новые санкции против РФ

Политика
Авторы Politico рассказали, в каком случае Греция готова одобрить новые санкции против РФ

Киеву следует исключить некоторые греческие компании из списка спонсоров конфликта на Украине. Об этом заявили в Афинах.

Авторы Politico со ссылкой на дипломатов рассказали, в каком случае Греция готова одобрить новые санкции против РФ. Украинские власти должны будут пересмотреть свою позицию по нескольким организациям, уточнили в сообщении.

Аналогичное требование выдвинула и Венгрия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал разобраться с этими разногласиями.

Речь идет об 11-м пакете антироссийских ограничений. Несмотря на давление Брюсселя, не все европейские государства готовы поддержать санкции. Многие из членов коалиции считают, что рестрикции вредят самому ЕС.

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