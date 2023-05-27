Авторы Politico рассказали, в каком случае Греция готова одобрить новые санкции против РФ

Киеву следует исключить некоторые греческие компании из списка спонсоров конфликта на Украине. Об этом заявили в Афинах.
Авторы Politico со ссылкой на дипломатов рассказали, в каком случае Греция готова одобрить новые санкции против РФ. Украинские власти должны будут пересмотреть свою позицию по нескольким организациям, уточнили в сообщении.
Аналогичное требование выдвинула и Венгрия. Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал разобраться с этими разногласиями.
Речь идет об 11-м пакете антироссийских ограничений. Несмотря на давление Брюсселя, не все европейские государства готовы поддержать санкции. Многие из членов коалиции считают, что рестрикции вредят самому ЕС.