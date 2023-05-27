Читатели французской газеты Le Figaro не оценили намерение Германии поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. В комментариях к публикации интернет-пользователи раскритиковали вероятную отправку техники, а также обратили внимание на «безумный» взгляд украинского президента Владимира Зеленского.
Как ранее сообщило издание Spiegel, буквально несколько дней назад Киев направил в Берлин официальный запрос на поставки Taurus. Журналу эту информацию подтвердили источники в украинском министерстве обороны.
«Крылатая ракета Taurus представляет угрозу для всего, что кажется особенно хорошо защищенным: складов, командных пунктов, ангаров, мостов. Бундесвер имеет Taurus в своем арсенале, и два инсайдера сообщили, что они очень нужны Украине», — подтвердил другой источник немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Читатели французской газеты считают подобные траты необоснованными и задаются вопросом, когда «это безумие прекратится». Некоторые полагают, что Киеву пора «выставить счет» за поставленное оружие.
Помимо прочего, они с задались вопросом, в какую сумму ежедневно обходится Украина немецкому налогоплательщику — к примеру, для граждан Франции по пять миллионов евро в день.
«Он [Зеленский — прим. ред.] всегда просит большего. Как долго мы будем обеспечивать вооружение, оплаченное нашими налогами? Эта Европа поистине плачевна», — пишет один из читателей.
Некоторые комментаторы отметили, что реальной целью представителей НАТО, в первую очередь Вашингтона, на протяжении более тридцати лет является «демонтаж России», поэтому происходящее сейчас на Украине имеет к ней самой посредственное отношение. Более того, пользователи считают, что украинцы и европейцы ввязались в шахматную игру, которую им не потянуть, и намекают на свое сходство с простыми «пешками».
«По сути, американские требования через Украину так или иначе приведут нас к оснащению киевского режима ядерными боеголовками. Это неизбежно», — посетовали читатели.
Особое внимание пользователи уделили фотографии, опубликованной в материале про просьбу Киева поставить ракеты Taurus. Картинка стоит тысячи слов — такой пословицей один из комментаторов описал взгляд Зеленского в сторону канцлера Германии Олафа Шольца.
По мнению читателей, выражение лица украинского президента «вызывает беспокойство», поскольку, по их словам, такой взгляд сопровождает практически любую фотографию, и «удивительно», что психиатры до сих пор не обратили на это должного внимания.
«И да, прежние "пожертвования" уже уничтожены, нам нужно больше, опустошите карманы дамы и господа!» — отреагировали французы в Сети.
Пользователи считают, что украинский президент и его союзники сделали все то, чего лидер любой страны должен «избегать любой ценой».
«Любопытно. Зеленский все время говорит, что не хочет нападать на Россию и просит дальнобойные ракеты. <...> Для него не имеют значения последствия войны для других стран. <...> Такого лжеца нельзя уважать», — резюмировали в комментириях.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад шантажом толкает Владимира Зеленского на преступления. На этом фоне он сравнил украинского президента с загнанной в угол крысой. Подробности — в нашей статье.