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Читатели Le Figaro резко ответили на желание Зеленского получить немецкие ракеты

Европа и США
Читатели Le Figaro резко ответили на желание Зеленского получить немецкие ракеты

Читатели французской газеты Le Figaro не оценили намерение Германии поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. В комментариях к публикации интернет-пользователи раскритиковали вероятную отправку техники, а также обратили внимание на «безумный» взгляд украинского президента Владимира Зеленского.

Как ранее сообщило издание Spiegel, буквально несколько дней назад Киев направил в Берлин официальный запрос на поставки Taurus. Журналу эту информацию подтвердили источники в украинском министерстве обороны.

«Крылатая ракета Taurus представляет угрозу для всего, что кажется особенно хорошо защищенным: складов, командных пунктов, ангаров, мостов. Бундесвер имеет Taurus в своем арсенале, и два инсайдера сообщили, что они очень нужны Украине», — подтвердил другой источник немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Читатели французской газеты считают подобные траты необоснованными и задаются вопросом, когда «это безумие прекратится». Некоторые полагают, что Киеву пора «выставить счет» за поставленное оружие.

Читатели Le Figaro резко ответили на желание Зеленского получить немецкие ракеты

Помимо прочего, они с задались вопросом, в какую сумму ежедневно обходится Украина немецкому налогоплательщику — к примеру, для граждан Франции по пять миллионов евро в день.

«Он [Зеленский — прим. ред.] всегда просит большего. Как долго мы будем обеспечивать вооружение, оплаченное нашими налогами? Эта Европа поистине плачевна», — пишет один из читателей.

Некоторые комментаторы отметили, что реальной целью представителей НАТО, в первую очередь Вашингтона, на протяжении более тридцати лет является «демонтаж России», поэтому происходящее сейчас на Украине имеет к ней самой посредственное отношение. Более того, пользователи считают, что украинцы и европейцы ввязались в шахматную игру, которую им не потянуть, и намекают на свое сходство с простыми «пешками».

«По сути, американские требования через Украину так или иначе приведут нас к оснащению киевского режима ядерными боеголовками. Это неизбежно», — посетовали читатели.

Особое внимание пользователи уделили фотографии, опубликованной в материале про просьбу Киева поставить ракеты Taurus. Картинка стоит тысячи слов — такой пословицей один из комментаторов описал взгляд Зеленского в сторону канцлера Германии Олафа Шольца.

Читатели Le Figaro резко ответили на желание Зеленского получить немецкие ракеты

По мнению читателей, выражение лица украинского президента «вызывает беспокойство», поскольку, по их словам, такой взгляд сопровождает практически любую фотографию, и «удивительно», что психиатры до сих пор не обратили на это должного внимания.

«И да, прежние "пожертвования" уже уничтожены, нам нужно больше, опустошите карманы дамы и господа!» — отреагировали французы в Сети.
Читатели Le Figaro резко ответили на желание Зеленского получить немецкие ракеты

Пользователи считают, что украинский президент и его союзники сделали все то, чего лидер любой страны должен «избегать любой ценой».

«Любопытно. Зеленский все время говорит, что не хочет нападать на Россию и просит дальнобойные ракеты. <...> Для него не имеют значения последствия войны для других стран. <...> Такого лжеца нельзя уважать», — резюмировали в комментириях.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад шантажом толкает Владимира Зеленского на преступления. На этом фоне он сравнил украинского президента с загнанной в угол крысой. Подробности — в нашей статье.

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