Читатели Le Figaro резко ответили на желание Зеленского получить немецкие ракеты

Некоторые комментаторы отметили, что реальной целью представителей НАТО, в первую очередь Вашингтона, на протяжении более тридцати лет является «демонтаж России», поэтому происходящее сейчас на Украине имеет к ней самой посредственное отношение. Более того, пользователи считают, что украинцы и европейцы ввязались в шахматную игру, которую им не потянуть, и намекают на свое сходство с простыми «пешками».