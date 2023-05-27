NYT: в Германии стартовало обучение солдат ВСУ по управлению танками Abrams

Украинские военные начали приходить обучение в Германии по управлению танками Abrams американского производства. Об этом пишет издание New York Times.
В статье говорится, что тренировки проходят на военных базах в Графенворе и Хоэнфельсе. Всего на занятия приехали около 400 солдат ВСУ.
«Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию», — отметили в New York Times.
Ранее стало известно, что Киев подал запрос к Германии с просьбой передать на вооружение армии крылатые ракеты Taurus. Боеприпасы способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.