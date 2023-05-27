МИД Ирана: Зеленский выпрашивает деньги у Запада при помощи обвинений против Тегерана

По словам пресс-секретаря МИД, киевский режим отказался обсуждать с Тегераном выдвинутые обвинения, что указывает на беспочвенность выводов Зеленского. Президент Украины просто пытается выпросить больше оружия и денег у Запада при помощи подобных действий.