Глава Сербии Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии республики

Президент Сербии Александр Вучич покидает пост лидера правящей партии республики. С соответствующим заявлением выступил сам политик.
Глава государства признался, что подал в отставку с должности в Сербской прогрессивной партии (СПП). Одновременно с этим он представил кандидатуру на его смену. Речь идет о министре обороны Милоше Вучевиче.
«Что я могу сказать о нашем Милоше, не буду зачитывать, где и когда рожден, знаю, что он с самого начала с нами, лучшего всего знает, что такое партия, знаю, насколько любит СПП...» — признался Вучич на съезде движения в Крагуеваце.
Напомним, что глава Сербии уже предупреждал о своих намерениях. При этом он объяснял, что не намерен увольнять главу МВД страны Братислава Гашича даже на фоне соответствующих призывов со стороны местных оппозиционеров.