Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победит в выборах главы государства благодаря российским С-400. Об этом написало издание The National Interest.
Доктор политических наук и профессор международных отношений в колледже Чарльстона Али Демирдас в статье отметил, что Эрдоган начал проводить независимую политику на фоне ослабления глобального влияния США. Анкара подорвала проект Вашингтона по созданию курдской автономии в Сирии, передает «ПолитРоссия».
«Сославшись на безразличие Вашингтона к безопасности Турции, Эрдоган, несмотря на неустанные возражения США, пошел дальше и приобрел российские системы ПВО С-400», – сказано в материале.
Кроме того, Эрдоган отличается от оппонента Кемаля Кылычдароглу высоким уровнем профессионализма, харизмой и личными связями с лидерами крупнейших стран мира. Политик общался с главой Китая Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом. Эти факторы повысили шансы Эрдогана на победу.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал Кемаля Кылычдароглу «спикером США». По его словам, политик выдвинул предложения, которые ему продиктовал Вашингтон.