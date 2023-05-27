National Interest: российские С-400 поспособствуют победе Эрдогана на выборах в Турции

Кроме того, Эрдоган отличается от оппонента Кемаля Кылычдароглу высоким уровнем профессионализма, харизмой и личными связями с лидерами крупнейших стран мира. Политик общался с главой Китая Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом. Эти факторы повысили шансы Эрдогана на победу.