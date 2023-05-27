Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует опасаться суда за события на территории своей родины. Такое заявление сделал журналист Массимо Фини.
Автор Il Fatto Quiotidiano высказался об абсурдных условиях Зеленского для мира. Глава киевского режима предложил вывести российские войска с Украины и провести суд над лидерами РФ. Однако Зеленский сам может оказаться на месте обвиняемого, предупредил журналист.
«О чем здесь можно договариваться? Возможно, о гарантиях для Москвы, что Украина, став самой вооруженной и конфликтной из всех европейских наций, не нападет на Россию в будущем», — говорится в материале издания.
Зеленский принял участие в саммите G7 в Хиросиме. До этого он посетил несколько западных стран, где вновь призвал мировых лидеров поддержать Киев.