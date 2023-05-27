Автор Il Fatto Quiotidiano Фини высказался об абсурдных условиях Зеленского для мира

Автор Il Fatto Quiotidiano высказался об абсурдных условиях Зеленского для мира. Глава киевского режима предложил вывести российские войска с Украины и провести суд над лидерами РФ. Однако Зеленский сам может оказаться на месте обвиняемого, предупредил журналист.