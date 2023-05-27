Находящиеся в истощенном состоянии ВСУ рискуют столкнуться с подготовленной и хорошо оснащенной российской армией. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей... Они ждут, когда украинцы израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку», — отметил аналитик.
По его словам, в зоне боевых действий инициатива окажется в руках ВС РФ, так как киевский режим столкнулся с дефицитом резервов вооружения и боеприпасов. Он добавил, что страны НАТО не смогут этому воспрепятствовать.