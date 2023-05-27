Жителей Германии возмутило желание Киева получить немецкие ракеты Taurus воздушного базирования, которые обладают дальностью стрельбы в 500 километров и совместимы с истребителями F-16.
Подобная военная помощь пугает, требования киевского режима ставят Берлин в сложное положение и только усугубляют украинский конфликт, сообщили участники обсуждения статьи издания Die Welt.
«У нас нет никаких обязательств перед этой страной. Особенно не за счет нашей собственной безопасности и нашего национального благосостояния», — подчеркнул один из читателей.
Другой пользователь Сети предупредил, что поставки оружия ВСУ могут погубить не только Украину, но и ее западных кураторов. Он отметил, что «превзойти по наглости» военных требований киевский режим довольно затруднительно.