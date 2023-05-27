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Жители Германии испугались требования украинских властей передать ВСУ ракеты Taurus

Армия
Жители Германии испугались требования украинских властей передать ВСУ ракеты Taurus

Жителей Германии возмутило желание Киева получить немецкие ракеты Taurus воздушного базирования, которые обладают дальностью стрельбы в 500 километров и совместимы с истребителями F-16.

Подобная военная помощь пугает, требования киевского режима ставят Берлин в сложное положение и только усугубляют украинский конфликт, сообщили участники обсуждения статьи издания Die Welt.

«У нас нет никаких обязательств перед этой страной. Особенно не за счет нашей собственной безопасности и нашего национального благосостояния», — подчеркнул один из читателей.

Другой пользователь Сети предупредил, что поставки оружия ВСУ могут погубить не только Украину, но и ее западных кураторов. Он отметил, что «превзойти по наглости» военных требований киевский режим довольно затруднительно.

#фрг и украина #украинский конфликт #киевский режим #ракеты Taurus