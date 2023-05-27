Немецкие депутаты могут лишиться мандатов из-за выброшенных бюллетеней на выборах

На всеобщих выборах на северо-западе Германии в мусорные урны случайно попали 280 бюллетеней с 1400 голосами, сообщает немецкая служба новостей телеканала ARD Tagesschau. Информацию подтвердили в избирательной комиссии региона.
Как выяснилось, бланки были уничтожены в федеральной земле Бремен, а именно в округах Зеехаузен, Бюргерпарк, Банхофсфорштадт и Нойштадт. Председатель местного избиркома Карола Янссен предположила, что бюллетени оказались за пределами специального контейнера, после чего их не заметили и выбросили.
При этом она заверяет, что потеря 1400 голосов не отразится на распределении мест между партиями. Однако некоторые депутаты явно могут лишиться мандатов внутри политических объединений.
Янссен допустила возможность повторного голосования на «проблемных участках», но для этого потребуется соответствующее решение суда. Отмечается, что процесс может занять как минимум два месяца.
Скандал вокруг выборов в Германии случается не впервые. Так, в 2021 году за два дня до голосования телеканал ARD по ошибке показал «результаты» экзитполов. К слову, именно тогда Олаф Шольц занял должность канцлера ФРГ.
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