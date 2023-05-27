Немецкие депутаты могут лишиться мандатов из-за выброшенных бюллетеней на выборах

Как выяснилось, бланки были уничтожены в федеральной земле Бремен, а именно в округах Зеехаузен, Бюргерпарк, Банхофсфорштадт и Нойштадт. Председатель местного избиркома Карола Янссен предположила, что бюллетени оказались за пределами специального контейнера, после чего их не заметили и выбросили.