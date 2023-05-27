Злоумышленники опубликовали на сайте минского «Динамо» некролог о Лукашенко

Хакеры опубликовали некролог о президенте Белоруссии Александре Лукашенко на сайте минского хоккейного клуба «Динамо».
Пресс-служба «Динамо» сообщила в социальных сетях о взломе злоумышленниками клубного сайта. В результате атаки на ресурс появился некролог о Александре Лукашенко.
«На данный момент ведутся необходимые работы по восстановлению доступа. Спасибо за понимание», — отметили в минском клубе.
«Динамо» завершило выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на стадии 1/8 финала. Минский клуб потерпел поражение от петербургского СКА. Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Романа Ротенберга.