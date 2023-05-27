Афганский пророк-математик призвал мир готовиться к страшной провокации 17 июля

Что ждет человечество предстоящим летом, рассказал математик и известный философ Сидик Афган.
Уже в июле произойдет страшное событие, которое ужаснет весь мир, заявил пророк, считающийся современным Нострадамусом и посланником болгарской прорицательницы Ванги. По словам Сидика Афгана, возможна провокация или смертельно опасное нападение со стороны недружественных государств.
«17 умножим на 17 и умножим на 7, получается 2023. Потом делим на 17 и умножаем на 2, получается 238. Опять атомный шантаж! Это уран. 17 июля точно войдет в топ новостей», — рассказал философ в эфире телеканала НТВ.
Речи о ядерной войне не идет, отметил Сидик Афган. Также, по словам философа, предсказавшего распад Советского Союза и пандемию коронавируса, переломным моментом для мира станет 2025 год.
Сидик Афган считается современным гением. Он изобрел математическую формулу, благодаря которой ему удается предсказывать глобальные события. Так, пророк-математик мог предвидеть масштабные землетрясения в Турции. О них Сидик Афган говорил еще в 2015 году.