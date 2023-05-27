МИД России пообещал ответить на санкции со стороны Японии

Россия не оставит без ответа санкции со стороны Японии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Дипломаты предположили, что японцы решили вырваться в лидеры в вопросе антироссийских ограничительных мер. Москва продолжает следить за практической реализацией шагов, а также оценивает воздействие на национальную безопасность и экономику.
«В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», – сказано в заявлении.
Также российская сторона обратила внимание на обвинения о «ядерном шантаже». Дипломаты назвали такие выпады нечистоплотной спекуляцией.