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МИД России пообещал ответить на санкции со стороны Японии

Политика
МИД России пообещал ответить на санкции со стороны Японии

Россия не оставит без ответа санкции со стороны Японии. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Дипломаты предположили, что японцы решили вырваться в лидеры в вопросе антироссийских ограничительных мер. Москва продолжает следить за практической реализацией шагов, а также оценивает воздействие на национальную безопасность и экономику.

«В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», – сказано в заявлении.

Также российская сторона обратила внимание на обвинения о «ядерном шантаже». Дипломаты назвали такие выпады нечистоплотной спекуляцией.

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