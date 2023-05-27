Ли Хуэй заявил о намерении Китая укреплять диалог со сторонами украинского конфликта

Пекин намерен укреплять контакты со всеми сторонами украинского конфликта, включая Москву, заявил специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
В рамках переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым китайский дипломат отметил, что КНР планирует прилагать реальные усилия для мирного урегулирования образовавшегося кризиса.
«Китай продолжит, полагаясь на положения документа «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию», — сказал спецпредставитель КНР.
Он добавил, что Пекин всегда придерживался справедливой позиции, выступал за проведение мирных переговоров и следовал принципам Устава ООН в ситуацию вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что МИД Китая подтвердил намерение КНР продолжить укрепление партнерских отношений с российской стороной.