Экипажи российских установок реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.
Кроме того, в районе населенного пункта Молчаново российские военные уничтожили позиции ВСУ и до взвода украинских военнослужащих.
«Огнем из реактивной системы залпового огня «Град» в районе населенного пункта Кучеровка поражена гаубица Д-30 и уничтожен минометный расчет противника», — сказал Зыбинский.
Ранее пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что средствами противовоздушной обороны ВС РФ был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат «Валькирия».