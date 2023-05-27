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Президент Грузии выразила недовольство поведением министра обороны на параде в Тбилиси

Армия
Президент Грузии выразила недовольство поведением министра обороны на параде в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство поведением министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, который нарушил протокол на военном параде, состоявшемся в Тбилиси 26 мая в День независимости.

«Нельзя, чтобы министр обороны на военном параде вначале приветствовал премьер-министра, а затем Верховного главнокомандующего, президента страны. Такого не происходит ни в одной стране, и это вызывает удивление», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, протокол является одной из основ государственности, поэтому его соблюдение так важно для имиджа небольших стран на международной арене.

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