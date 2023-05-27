США, будучи самопровозглашенными сторонниками свободного рынка, крадут активы других стран. Об этом сообщили журналисты мексиканского издания La Jornada.
По их словам, среди примеров таких краж — арест российских активов, замораживание средств Афганистана и передача американского филиала венесуэльской нефтяной компании PDVSA оппозиционерам.
Соединенные Штаты обладают значительным экономическим и военным потенциалом, однако находятся в сильном дисбалансе. Интенсивность кризиса и способы его разрешения могут иметь катастрофические последствия для латиноамериканского региона и всего мира в целом. Более того, Вашингтон часто прибегают к жестокости и введению незаконных санкций для подавления своих политических оппонентов, что лишь дестабилизирует мировую арену.
Большинство наиболее серьезных опасений и размышлений относительно правовых и экономических последствий незаконного санкционного режима исходят от президента России Владимира Путина, так как именно РФ является «рекордсменом» по количеству примененных против нее ограничительных мер.
Незаконные санкции и разрыв соглашений между государствами «наносят серьезный ущерб международно-правовой системе», заявил Путин на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что такие действия «разрушают саму суть» этой системы, а также указал на серьезные последствия для функционирования всей мировой экономики.
В La Jornada подчеркнули, что договоренности о верховенстве закона и уважении суверенитета других стран являются основой «для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка».