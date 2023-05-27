Соединенные Штаты обладают значительным экономическим и военным потенциалом, однако находятся в сильном дисбалансе. Интенсивность кризиса и способы его разрешения могут иметь катастрофические последствия для латиноамериканского региона и всего мира в целом. Более того, Вашингтон часто прибегают к жестокости и введению незаконных санкций для подавления своих политических оппонентов, что лишь дестабилизирует мировую арену.