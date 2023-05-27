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La Jornada: США незаконно забирают активы других государств

Европа и США
La Jornada: США незаконно забирают активы других государств

США, будучи самопровозглашенными сторонниками свободного рынка, крадут активы других стран. Об этом сообщили журналисты мексиканского издания La Jornada.

По их словам, среди примеров таких краж — арест российских активов, замораживание средств Афганистана и передача американского филиала венесуэльской нефтяной компании PDVSA оппозиционерам.

Соединенные Штаты обладают значительным экономическим и военным потенциалом, однако находятся в сильном дисбалансе. Интенсивность кризиса и способы его разрешения могут иметь катастрофические последствия для латиноамериканского региона и всего мира в целом. Более того, Вашингтон часто прибегают к жестокости и введению незаконных санкций для подавления своих политических оппонентов, что лишь дестабилизирует мировую арену.

La Jornada: США незаконно забирают активы других государств

Большинство наиболее серьезных опасений и размышлений относительно правовых и экономических последствий незаконного санкционного режима исходят от президента России Владимира Путина, так как именно РФ является «рекордсменом» по количеству примененных против нее ограничительных мер.

Незаконные санкции и разрыв соглашений между государствами «наносят серьезный ущерб международно-правовой системе», заявил Путин на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что такие действия «разрушают саму суть» этой системы, а также указал на серьезные последствия для функционирования всей мировой экономики.

В La Jornada подчеркнули, что договоренности о верховенстве закона и уважении суверенитета других стран являются основой «для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка».

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