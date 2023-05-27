МИД: бизнесу из России следует активнее инвестировать в африканский континент

Предприниматели из Китая и других государств уже перешли к серьезным вложениям в проекты по добыче полезных ископаемых, строительству морских портов, развитию IT-технологий в Африке. Россияне не должны от них отставать, ведь речь идет не только о получении прибыли, но и постоянном присутствие РФ на всем континенте, подчеркнул Озеров.