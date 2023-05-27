Замглавы МИД Галузин предупредил Киев об ответе ВС РФ в случае провокаций ВСУ в Приднестровье

Российские военные дадут ответ в случае провокаций ВСУ в Приднестровье с целью защиты мирного населения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — отметил он.
По его словам, у России есть данные о том, что украинская армия концертирует силы на границе Приднестровья. Галузин подчеркнул, что ВС РФ продолжают следить за обстановкой вокруг региона.