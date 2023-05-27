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Пассажирку самолета из Москвы задержали за чтение книги на украинском языке

Происшествия
Пассажирку самолета из Москвы задержали за чтение книги на украинском языке

Правоохранители задержали пассажирку самолета, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Во время полета она читала книгу на украинском языке, а также странно вела себя, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На подозрительную женщину обратили внимание присутствующие в салоне воздушного судна. Гражданка часто просила воду у стюардов и постоянно посещала уборную. Информацию передали начальнику аэропорта, а тот связался с полицией.

После посадки пассажирку доставили в отделение. У нее обнаружили украинскую символику на куртке, рюкзаке и телефоне. Нарушительнице грозит статья о дискредитации ВС РФ.

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