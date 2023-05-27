Пассажирку самолета из Москвы задержали за чтение книги на украинском языке

Правоохранители задержали пассажирку самолета, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Во время полета она читала книгу на украинском языке, а также странно вела себя, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На подозрительную женщину обратили внимание присутствующие в салоне воздушного судна. Гражданка часто просила воду у стюардов и постоянно посещала уборную. Информацию передали начальнику аэропорта, а тот связался с полицией.
После посадки пассажирку доставили в отделение. У нее обнаружили украинскую символику на куртке, рюкзаке и телефоне. Нарушительнице грозит статья о дискредитации ВС РФ.