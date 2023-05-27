Эстонский премьер Каллас выбыла из гонки за пост генсекретаря НАТО из-за русофобии

Кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост генерального секретаря НАТО оказалась «слишком агрессивной» из-за многочисленных антироссийских выпадов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейской дипломатии.
«Каллас считается слишком "ястребиной" в отношении России для некоторых членов НАТО», — уточнили журналисты.
Закулисная борьба за пост следующего генсека НАТО накаляется, отмечает агентство. Как ожидается, после отставки Йенса Столтенберга должность станет вакантной уже этой осенью. Среди других потенциальных кандидатур также рассматриваются глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд.
При этом, как утверждают источники, Берлин настаивает на сохранении места председателя ЕК именно за фон дер Ляйен. Замглавы канадского кабмина в свою очередь не может претендовать на поддержку из-за неевропейского происхождения. К тому же, Канада считается «отстающей» по расходам на оборону среди других государств блока.
Несмотря на сравнительно большой список потенциальных претендентов на пост генерального секретаря Альянса, ни один из них не заручился широкой поддержкой. По словам источника из администрации американского президента Джозефа Байдена, до сих пор неизвестно, какой кандидат для США считается наиболее предпочтительным. Более того, собеседник агентства заявил, что даже рассуждать об этом «слишком рано».
Однако многие члены НАТО ожидают, что решение о преемнике будет принято с 11 по 12 июля на саммите блока в Вильнюсе, столице Литвы, или «даже раньше». Тем временем пока еще действующий генсекретарь Столтенберг заявил о желании уйти в отставку в конце сентября после девяти лет работы в должности.
Обозреватели резюмируют, что очевидная нехватка кандидатов, которые действительно могли бы занять этот пост, снижает вероятность избрания нового генсека. Они допускают, что Столтенберг снова не уйдет на заслуженный отдых, а дискуссия о преемнике продлится до следующего саммита организации в 2024 году.
При этом действующий генсек уже предупреждал, что не намерен работать дольше положенного. Правда, не сказал, как бы он отреагировал, если бы его вновь попросили остаться.
Ранее Кая Каллас рассматривалась как наиболее приемлемая кандидатура, поскольку считалось, что будущим генеральным секретарем должна стать женщина с «непримиримой ненавистью» к России. Как «ретивая радикалка» до недавнего времени выбивалась в лидеры гонки, читайте в материале «Политики Сегодня».