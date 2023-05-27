Эстонский премьер Каллас выбыла из гонки за пост генсекретаря НАТО из-за русофобии

Несмотря на сравнительно большой список потенциальных претендентов на пост генерального секретаря Альянса, ни один из них не заручился широкой поддержкой. По словам источника из администрации американского президента Джозефа Байдена, до сих пор неизвестно, какой кандидат для США считается наиболее предпочтительным. Более того, собеседник агентства заявил, что даже рассуждать об этом «слишком рано».