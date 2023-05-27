«Слово не воробей»: Лавров емко ответил Западу на угрозы в адрес Путина со стороны Украины

Украина является террористическим государством, а киевские власти сами присваивают себе это качество, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Так дипломат отреагировал на угрозы, которые начали поступать со стороны украинского руководства в адрес российского лидера Владимира Путина.
По словам Лаврова, западные кукловоды, которые находятся в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться об адекватности представителей Киева. Сначала от Украины звучали слова про «убийства русских», а теперь угрозы направлены в отношении главы государства.
«Знаете, слово не воробей, и Запад должен за эти слова отвечать», — сказал министр в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее сообщалось, что заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий назвал Путина целью для спецслужб.